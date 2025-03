JR 15 Min #1119: Quedas em idosos: novo estudo aponta como prever acidentes JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 05/03/2025 - 20h13 (Atualizado em 06/03/2025 - 01h12 ) twitter

As quedas entre idosos são comuns e um grave problema de saúde pública. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, todos os anos, até 35% das pessoas a partir de 65 anos sofrem quedas. Esse tipo de acidente é responsável por 45% das mortes de idosos relacionadas a lesões. Uma nova técnica desenvolvida por pesquisadores brasileiros da USP de Ribeirão Preto identifica sinais de falta de equilíbrio em idosos e prevê risco de quedas com até seis meses de antecedência. Mas como funciona esse teste? E o que mais deve ser feito para diminuir a queda deste grupo? A prática de atividades físicas pode ajudar na prevenção? Luiz Fara Monteiro e a repórter Giovanna Risardo conversam com o geriatra e presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Marco Túlio Cintra.

