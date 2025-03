JR 15 Min #1128 | Sarampo: uma ameaça global que voltou a bater à nossa porta JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 18/03/2025 - 23h04 (Atualizado em 19/03/2025 - 01h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro confirmou dois novos casos de sarampo. As vítimas são duas crianças da mesma família, que já receberam alta médica. Mas a doença não é um problema isolado do Rio de Janeiro — outros lugares como os Estados Unidos, a Europa e a Ásia Central, também estão registrando casos. Como a doença é transmitida? Quais são os principais sintomas? E como evitar a contaminação? Luiz Fara Monteiro e o repórter Pedro Paulo Filho conversam com o pediatra infectologista, presidente do Departamento de imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, Renato Kfouri.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD