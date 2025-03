JR Dinheiro: prazo para a entrega do Imposto de Renda 2025 está mais curto JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 13/03/2025 - 23h11 (Atualizado em 14/03/2025 - 12h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Receita Federal divulgou as regras do Imposto de Renda 2025. A entrega da declaração vai de 17 de março até 30 de maio. Quem recebeu, no ano passado, mais de R$ 33.888,00, precisa fazer a declaração. Isso inclui salário, décimo terceiro, férias, bônus e comissões, ou ainda aposentadoria, pensões e aluguéis que, somados, precisam ultrapassar esse valor. O documento para preenchimento já está disponível e pode ser baixado no computador e no celular, pelo aplicativo Imposto de Renda 2025. A declaração pré-preenchida vai ser liberada pela Receita Federal a partir de primeiro de abril.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD