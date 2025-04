JR Dinheiro: Entenda as novas funcionalidades do Pix que devem entrar em vigor ainda em 2025 Comprovantes diferenciados, pagamentos automáticos e Pix parcelado estão entre as novidade

JR Dinheiro|Do R7 04/04/2025 - 21h07 (Atualizado em 04/04/2025 - 21h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share