JR Dinheiro: Veja como sacar abono salarial do PIS/PASEP

O abono salarial do PIS/PASEP tem mais de R$ 15 milhões liberados, mas que ainda não foram sacados. O calendário de pagamentos terminou em 15 de agosto, mas ainda é possível sacar. O abono salarial é referente ao ano-base 2023 e têm direito ao pagamento os trabalhadores da iniciativa privada e os servidores públicos cadastrados no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos contados da data do primeiro emprego.

Têm direito quem recebeu até dois salários-mínimos da época, ou seja, até R$ 2.640 por mês. Ter trabalhado por, no mínimo, 30 dias em 2023 e ter os dados informados corretamente pelo empregador aos órgãos competentes.

Os trabalhadores e servidores precisam fazer a consulta, que pode ser pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Basta acessar a aba "benefícios" e depois "abono salarial". Em seguida, é só clicar em "pagamentos". Já vão aparecer o valor e o banco onde será pago. A consulta também pode ser feita pelo portal gov.br ou pelo telefone 158. Outra opção é ir pessoalmente a uma Superintendência Regional do Trabalho e Emprego.

O prazo para sacar é 29 de dezembro. Quem não sacar até essa data terá o valor devolvido ao fundo de amparo ao trabalhador.

