Campeonatos estaduais: veja quem disputa as finais pelo Brasil neste sábado (29)

O sábado (29) será marcado por decisões estaduais no futebol brasileiro. No Distrito Federal, Capital e Gama disputam a final inédita do Candangão no Estádio Mané Garrincha. A entrada será gratuita, com 60 mil ingressos disponíveis. Em Rio Branco, Independência e Galvez se enfrentam na decisão do Acre. O Confiança está a um empate do bicampeonato Sergipano após vencer o primeiro jogo contra o Itabaiana por 2 a 1. No Rio Grande do Norte, o clássico Rei entre ABC e América, que terminou 1 a 1 no primeiro jogo, definirá o campeão. Ponta Grossa sediará o segundo jogo da final entre Operário e Maringá, após um empate de 2 a 2 na primeira partida. A semifinal do Campeonato de Roraima será entre Sampaio e São Raimundo. Em Macapá, o Independente encara o Cristal pela quarta rodada do Amapaense, enquanto em São Luís, Maranhão e Motoclube se enfrentam pela oitava rodada do Maranhense.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!