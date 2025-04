COI anuncia que vai aumentar o número de seleções femininas de futebol nos Jogos de Los Angeles

O Comitê Olímpico Internacional anunciou, nesta quarta-feira (9), que vai aumentar o número de seleções femininas de futebol nos Jogos Olímpicos em Los Angeles, em 2028. A partir das próximas Olimpíadas serão 16 equipes femininas na disputa. Já, as seleções masculinas vão diminuir de 16 para 12. Pela primeira vez na história, as vagas olímpicas destinadas às mulheres serão maiores do que para os homens. O comitê também revelou a criação de uma competição mista da ginástica artística e confirmou a inclusão de seis novas modalidades nos jogos: críquete, flag football, beisebol, softbol, lacrosse e squash.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!