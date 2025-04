Ídolo de Botafogo e Internacional, ex-goleiro Manga morre aos 87 anos no Rio de Janeiro

Morreu no Rio, aos 87 anos, o ex-goleiro Manga. Ídolo do Botafogo e do Internacional, ele é considerado um dos maiores jogadores do futebol brasileiro. O pernambucano Haílton Corrêa de Arruda, o Manga, estava internado em um hospital particular, no Rio de Janeiro. O ex-atleta, lutava contra um câncer de próstata. Para muitos, foi um dos melhores goleiros do futebol mundial.



