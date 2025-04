RECORD exibe decisões de estaduais neste sábado (5); veja quem briga por título

Alguns campeonatos estaduais ainda não acabaram. Neste sábado (5), vai ter time soltando o grito de campeão com transmissão da RECORD. No Campeonato Paulista da Série A2, Primavera e Capivariano fazem o segundo jogo da final, a partir das 15 horas. A RECORD transmite, ao vivo, para o interior de São Paulo e o litoral paulista. Outra decisão de título acontece no Campeonato de Roraima, entre GAS e Monte Roraima. Ainda na fase de classificação, o Campeonato do Amapá tem Santana contra Oratório. Já no Maranhão, tem o clássico Moto Club e Sampaio Corrêa.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!