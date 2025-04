RECORD NEWS renova os direitos de transmissão do Paulistão Feminino e da Copinha Feminina

A RECORD NEWS garantiu os direitos de transmissão do Campeonato Paulista Feminino e da Copinha Feminina por mais três temporadas, levando os jogos gratuitamente para a TV aberta. O anúncio foi feito em São Paulo com a presença do presidente da emissora, Anderson Souza, e do presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos. O Paulistão terá uma partida por rodada exibida, começando em 7 de maio com os oito times participantes, incluindo grandes clubes como Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo. A Copinha Feminina estreia em 20 de novembro, reforçando o compromisso com a valorização do futebol feminino no país às vésperas da Copa do Mundo de 2027 no Brasil.



