Torcedor do Sporting Cristal é flagrado fazendo gestos racistas contra torcedores do Palmeiras

Um torcedor do Sporting Cristal, do Peru, foi flagrado fazendo gestos racistas contra torcedores do Palmeiras. O homem imitou um macaco para a torcida palmeirense, quando deixava o estádio em Lima, depois do jogo da Libertadores. A Conmebol abriu um processo disciplinar para investigar o caso. Nas redes sociais, o Palmeiras afirmou que é desgastante que, semana após semana, tenham que se manifestar em razão de atos racistas praticados em jogos de futebol.



