JR Trade: Fundador da TroianoBranding analisa desafios das marcas na era digital JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 13/03/2025 - 19h30 (Atualizado em 15/03/2025 - 01h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Estratégia, posicionamento e identidade são elementos fundamentais para o sucesso de qualquer negócio. Pensando nisso, a TroianoBranding atua há mais de 30 anos e se consolidou como a principal agência do segmento no país. No JR Trade, o presidente do Conselho e fundador da TroianoBranding, Jaime Troiano, explica como surgiu a ideia de trabalhar com marcas e quais são as principais armadilhas enfrentadas pelas empresas.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD