Juan Pablo Vojvoda assume comando do Santos

Argentino busca evitar rebaixamento do clube até 2026

JR na TV

  • Juan Pablo Vojvoda é o novo técnico do Santos.
  • O argentino assinou contrato até o final de 2026 e visa evitar o rebaixamento do clube.
  • Ele trouxe uma comissão técnica com cinco profissionais, incluindo um psicólogo.
  • A estreia de Vojvoda não será na próxima rodada do campeonato.

 

Santos anuncia Juan Pablo Vojvoda como novo técnico
Juan Pablo Vojvoda foi anunciado como o novo técnico do Santos, marcando sua terceira contratação do ano. O argentino teve uma passagem de sucesso pelo Fortaleza e assinou contrato até o final de 2026 com o clube paulista, que atualmente enfrenta risco de rebaixamento no Brasileirão.

Vojvoda trouxe consigo uma comissão técnica composta por cinco profissionais, incluindo o psicólogo Christian Rodrigues, que auxiliará os jogadores a lidar com a pressão dentro e fora de campo. Nesta sexta-feira (22), ele visitou o centro de treinamentos do Santos e conheceu o elenco. No entanto, sua estreia não ocorrerá na próxima rodada do campeonato.

O clube espera que Vojvoda consiga implementar sua filosofia de futebol e conduzir a equipe para uma posição mais segura na tabela nos próximos anos.

