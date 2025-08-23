Juan Pablo Vojvoda assume comando do Santos
Argentino busca evitar rebaixamento do clube até 2026
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Juan Pablo Vojvoda foi anunciado como o novo técnico do Santos, marcando sua terceira contratação do ano. O argentino teve uma passagem de sucesso pelo Fortaleza e assinou contrato até o final de 2026 com o clube paulista, que atualmente enfrenta risco de rebaixamento no Brasileirão.
Vojvoda trouxe consigo uma comissão técnica composta por cinco profissionais, incluindo o psicólogo Christian Rodrigues, que auxiliará os jogadores a lidar com a pressão dentro e fora de campo. Nesta sexta-feira (22), ele visitou o centro de treinamentos do Santos e conheceu o elenco. No entanto, sua estreia não ocorrerá na próxima rodada do campeonato.
O clube espera que Vojvoda consiga implementar sua filosofia de futebol e conduzir a equipe para uma posição mais segura na tabela nos próximos anos.
Perguntas e Respostas
Quem foi anunciado como o novo técnico do Santos?
Juan Pablo Vojvoda foi anunciado como o novo técnico do Santos.
Qual é a principal missão de Juan Pablo Vojvoda à frente do Santos?
A principal missão de Juan Pablo Vojvoda é evitar o rebaixamento do clube até 2026.
Que tipo de equipe Vojvoda trouxe consigo para o Santos?
Juan Pablo Vojvoda trouxe uma comissão técnica composta por cinco profissionais, incluindo um psicólogo que ajudará os jogadores a lidar com a pressão.
O que se espera que Vojvoda implemente no Santos?
Espera-se que Vojvoda implemente sua filosofia de futebol e conduza a equipe a uma posição mais segura na tabela nos próximos anos.
Assista ao vídeo - Santos anuncia Juan Pablo Vojvoda como novo técnico
