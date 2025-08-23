Juan Pablo Vojvoda assume comando do Santos Argentino busca evitar rebaixamento do clube até 2026 JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/08/2025 - 23h28 (Atualizado em 22/08/2025 - 23h28 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Juan Pablo Vojvoda é o novo técnico do Santos.

O argentino assinou contrato até o final de 2026 e visa evitar o rebaixamento do clube.

Ele trouxe uma comissão técnica com cinco profissionais, incluindo um psicólogo.

A estreia de Vojvoda não será na próxima rodada do campeonato.

Santos anuncia Juan Pablo Vojvoda como novo técnico

Juan Pablo Vojvoda foi anunciado como o novo técnico do Santos, marcando sua terceira contratação do ano. O argentino teve uma passagem de sucesso pelo Fortaleza e assinou contrato até o final de 2026 com o clube paulista, que atualmente enfrenta risco de rebaixamento no Brasileirão.

Vojvoda trouxe consigo uma comissão técnica composta por cinco profissionais, incluindo o psicólogo Christian Rodrigues, que auxiliará os jogadores a lidar com a pressão dentro e fora de campo. Nesta sexta-feira (22), ele visitou o centro de treinamentos do Santos e conheceu o elenco. No entanto, sua estreia não ocorrerá na próxima rodada do campeonato.

O clube espera que Vojvoda consiga implementar sua filosofia de futebol e conduzir a equipe para uma posição mais segura na tabela nos próximos anos.

Perguntas e Respostas

Quem foi anunciado como o novo técnico do Santos?

‌



Juan Pablo Vojvoda foi anunciado como o novo técnico do Santos.

Qual é a principal missão de Juan Pablo Vojvoda à frente do Santos?

‌



A principal missão de Juan Pablo Vojvoda é evitar o rebaixamento do clube até 2026.

Que tipo de equipe Vojvoda trouxe consigo para o Santos?

‌



Juan Pablo Vojvoda trouxe uma comissão técnica composta por cinco profissionais, incluindo um psicólogo que ajudará os jogadores a lidar com a pressão.

O que se espera que Vojvoda implemente no Santos?

Espera-se que Vojvoda implemente sua filosofia de futebol e conduza a equipe a uma posição mais segura na tabela nos próximos anos.

Assista ao vídeo - Santos anuncia Juan Pablo Vojvoda como novo técnico

