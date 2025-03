Julgamento de profissionais de saúde no caso Maradona tem início na Argentina Sete acusados enfrentam acusações de negligência na morte do ex-jogador JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 12/03/2025 - 00h34 (Atualizado em 12/03/2025 - 00h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Acusados de negligência médica na morte de Diego Maradona começam a ser julgados na Argentina

O julgamento de sete profissionais de saúde acusados de negligência médica na morte do astro do futebol Diego Maradona começou na Argentina. O Ministério Público argentino descreveu a internação domiciliar do ex-jogador como “temerária, deficiente e sem precedentes”, destacando que os acusados não forneceram os cuidados necessários ao atleta.

Os profissionais podem enfrentar penas que variam de 8 a 25 anos de prisão, mas todos negam suas responsabilidades no caso. Maradona faleceu em novembro de 2020 em decorrência de uma parada cardiorrespiratória. O julgamento está previsto para durar até julho.

Assista em vídeo - Acusados de negligência médica na morte de Diego Maradona começam a ser julgados na Argentina

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!