Justiça autoriza transferência de influenciadores para presídio na Paraíba

A Justiça autorizou a transferência dos influenciadores Hytalo Santos e Israel Vicente para um presídio na Paraíba.
O STJ negou o habeas corpus solicitado em favor deles, mantendo-os em São Paulo até a transferência.
Um incêndio em Nova Monte Verde, Mato Grosso, atingiu um supermercado, mas não houve feridos.
Em Londrina, Paraná, uma motorista de ônibus sofreu mal súbito e colidiu com carros estacionados, mas ninguém se feriu.
A Justiça autorizou a transferência dos influenciadores Hytalo Santos e Israel Vicente para um presídio na Paraíba. O STJ negou o pedido de habeas corpus feito em favor deles, mantendo-os no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, em São Paulo, até que a transferência seja realizada.
Em Nova Monte Verde, Mato Grosso, um incêndio atingiu um supermercado, causando diversas explosões internas. O fogo começou no gerador de energia elétrica, mas felizmente não houve feridos.
Em Londrina, Paraná, um ônibus do transporte público colidiu com carros estacionados após a motorista sofrer um mal súbito. Ela foi levada a um hospital, mas nenhum passageiro se feriu.
Qual foi a decisão da Justiça em relação aos influenciadores Hytalo Santos e Israel Vicente?
A Justiça autorizou a transferência dos influenciadores Hytalo Santos e Israel Vicente para um presídio na Paraíba.
O que aconteceu com o pedido de habeas corpus para Hytalo Santos e Israel Vicente?
O STJ negou o pedido de habeas corpus, mantendo-os no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, em São Paulo, até que a transferência seja realizada.
O que ocorreu em Nova Monte Verde, Mato Grosso?
Um incêndio atingiu um supermercado, causando várias explosões internas, mas não houve feridos.
Qual incidente aconteceu em Londrina, Paraná?
Um ônibus do transporte público colidiu com carros estacionados após a motorista sofrer um mal súbito. Ela foi levada a um hospital, mas ninguém se feriu.
Veja também
Em novo depoimento, empresário confessa que matou gari durante discussão de trânsito em BH
JR na TV playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!