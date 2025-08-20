Justiça condena influenciadoras por racismo recreativo contra crianças

A Justiça condenou Nancy Gonçalves Cunha Ferreira e sua filha, Kerollen Vitória Cunha Ferreira, a 12 anos de prisão por atos racistas contra duas crianças negras em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. As influenciadoras entregaram uma banana a um menino de 10 anos e um macaco de pelúcia a uma menina de 9 anos, gravando e divulgando os atos nas redes sociais.
A sentença destacou o caráter racista das ações e a humilhação sofrida pelas vítimas, levando uma delas a necessitar acompanhamento psicológico. Além da pena de prisão, as condenadas devem pagar uma indenização de R$ 20 mil a cada vítima e estão proibidas de publicar conteúdos semelhantes ou contatar as crianças. A defesa planeja recorrer da decisão judicial.
