Justiça da Paraíba bloqueia perfis de Hytalo Santos

A Justiça da Paraíba atendeu ao pedido do Ministério Público e bloqueou os perfis do influenciador Hytalo Santos nas redes sociais. Ele está sendo investigado por suspeita de explorar menores em vídeos divulgados na internet.
A decisão judicial também interrompe a monetização dos canais de Hytalo e impede que ele tenha contato com os menores mencionados no processo. As acusações foram apresentadas por Felipe Bressanin, conhecido como Felca, que afirma que o conteúdo do influenciador pode alimentar redes de pedofilia. Além disso, o Ministério Público solicitou a suspensão das atividades de uma empresa de prêmios associada a Hytalo durante o período de investigação. O influenciador tem a opção de recorrer da decisão, mas sua defesa não se manifestou até o momento. As contas bloqueadas tinham um alcance de mais de 20 milhões de pessoas.
