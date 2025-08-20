Justiça determina religamento imediato de radares federais Equipamentos desligados por falta de verba devem ser reativados em até 48 horas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/08/2025 - 22h47 (Atualizado em 19/08/2025 - 22h47 ) twitter

A Justiça determinou o religamento dos radares nas rodovias federais após terem sido desligados por falta de recursos para manutenção. O DNIT tem um prazo de 24 horas para notificar as concessionárias responsáveis, que terão mais 24 horas para restabelecer o funcionamento dos equipamentos sob pena de multa diária de R$ 50 mil.

Atualmente, há 1.600 radares instalados nas estradas federais. O orçamento inicial para manutenção era de R$ 364 milhões, mas foi reduzido drasticamente para R$ 43 milhões, resultando no desligamento dos dispositivos.

Em 2024, foram registrados mais de 73 mil acidentes nas rodovias federais, com um total de 6 mil mortes. As multas aplicadas pelos radares geraram mais de R$ 1 bilhão em arrecadação no mesmo ano. O DNIT informou que a Advocacia Geral da União prepara uma defesa em resposta à decisão judicial.

