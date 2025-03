Justiça do Rio decide sobre prisão de suspeito de sequestrar filha Criança foi levada de Santa Catarina e encontrada no Rio de Janeiro JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/03/2025 - 00h57 (Atualizado em 22/03/2025 - 00h57 ) twitter

Justiça do Rio analisa se manterá prisão de suspeito de sequestrar a filha de 8 anos

A Justiça do Rio de Janeiro avaliará a continuidade da prisão de Anderson Rafael Rassi, acusado de sequestrar e manter em cárcere privado sua filha de 8 anos. A menina residia com a mãe em Blumenau, Santa Catarina, e estava desaparecida desde o início de março, até ser localizada em uma comunidade na Rocinha, zona sul do Rio de Janeiro.

As investigações começaram após uma denúncia anônima que levou agentes à comunidade onde encontraram a criança. Rassi não tinha a guarda da filha desde 2023 devido a alegações de alienação parental. Ele teria planejado o sequestro desde dezembro anterior, vendendo bens e contraindo um empréstimo para tal ação.

Antes de sua prisão, Rassi gravou um vídeo com a filha, afirmando que ela estava em perigo e suas ações eram para protegê-la. A mãe nega essas acusações. O Conselho Tutelar e a polícia de Santa Catarina acompanham o caso, que permanece sob sigilo.

