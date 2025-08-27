Logo R7.com
Justiça em Pernambuco mantém prisão de suspeito de ameaçar Felca

Cayo Lucas dos Santos acusado de ameaças após denúncias contra pedófilos

Justiça de Pernambuco mantém prisão de homem suspeito de ameaçar o influenciador Felca
Justiça de Pernambuco mantém prisão de homem suspeito de ameaçar o influenciador Felca

A Justiça de Pernambuco decidiu manter a prisão de Cayo Lucas dos Santos, suspeito de ameaçar o influenciador Felca. A prisão ocorreu em Olinda após Felca denunciar práticas que facilitavam a troca de arquivos por pedófilos nas redes sociais.

Cayo Lucas dos Santos é acusado de ser um dos responsáveis pelas ameaças feitas ao influenciador. Além disso, ele enfrenta suspeitas de invasão de sistemas do poder público e obtenção de dados sigilosos.

Assista ao vídeo - Justiça de Pernambuco mantém prisão de homem suspeito de ameaçar o influenciador Felca

