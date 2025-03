Justiça espanhola anula condenação de Daniel Alves por agressão sexual Ex-jogador recuperará passaportes; vítima pode recorrer à Suprema Corte JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/03/2025 - 00h09 (Atualizado em 29/03/2025 - 00h09 ) twitter

Justiça espanhola anula condenação por estupro de Daniel Alves; vítima pode recorrer

A Justiça espanhola anulou a condenação do ex-jogador Daniel Alves por agressão sexual a uma jovem em Barcelona. A decisão foi tomada pelo Tribunal Superior da Catalunha, que considerou insuficientes os depoimentos e provas apresentados. A acusadora tem cinco dias para recorrer à Suprema Corte do país.

Os quatro juízes envolvidos no caso destacaram falhas nas provas e enfatizaram a presunção de inocência de Alves. Inicialmente condenado a quatro anos e meio de prisão com base em depoimentos e imagens de câmeras de segurança, Daniel Alves foi preso em janeiro de 2023 após contradições em seu depoimento, mas obteve liberdade provisória após pagar uma alta fiança.

A decisão gerou repercussão internacional, com veículos de comunicação registrando o desfecho do caso. A mãe do ex-jogador expressou alívio nas redes sociais após acompanhar o julgamento na Espanha. Com a anulação da condenação, Daniel Alves deve recuperar seus passaportes brasileiro e espanhol. A defesa da acusadora anunciou que vai recorrer, classificando a decisão como um retrocesso na luta contra crimes sexuais.

