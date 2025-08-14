Justiça mantém prisão de envolvidos em esquema bilionário de corrupção

O Tribunal de Justiça manteve a prisão temporária dos seis suspeitos envolvidos em um esquema de corrupção na Secretaria da Fazenda de São Paulo. Entre os detidos estão Sidney Oliveira, empresário da rede de farmácias Ultrafarma, dois auditores fiscais e um executivo da Fast Shop.
O Ministério Público revelou que o esquema movimentou mais de R$ 1 bilhão em propinas através de ressarcimentos irregulares de impostos. Até o momento, as defesas dos envolvidos não se pronunciaram sobre a decisão judicial.
Veja também
Chefe de facção criminosa é internado em hospital particular do Rio para realizar cirurgia
JR na TV playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!