Kirsty Coventry é eleita primeira mulher a presidir o COI Ex-atleta zimbabuana assume o comando do Comitê Olímpico Internacional JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/03/2025 - 00h13 (Atualizado em 21/03/2025 - 00h13 )

COI será presidido por uma mulher pela primeira vez em 131 anos

Kirsty Coventry, ex-nadadora do Zimbábue, foi eleita presidente do Comitê Olímpico Internacional, sendo a primeira mulher a ocupar o cargo em 131 anos de história da organização. Coventry, que também se torna a primeira africana a liderar o COI, terá um mandato de oito anos.

A eleição de Coventry ocorreu na quinta-feira, com ela recebendo os 49 votos necessários para vencer no primeiro turno. Ela é bicampeã olímpica e sua carreira no esporte traz uma perspectiva de inspiração e liderança para o COI. Coventry manifestou seu desejo de ser um exemplo positivo ao assumir a responsabilidade de presidir o comitê.

