Laudo preliminar indica que Vitória foi abusada antes de ser morta

Confira nesta edição do JR 24 Horas: Um laudo preliminar sobre a morte da adolescente Vitória Regina de Sousa, assassinada na Grande São Paulo, revelou que a jovem teria sido vítima de abuso antes de ser morta. Esse laudo preliminar obtido pelo jornalista Roberto Cabrini indica que, no momento em que o corpo de Vitória foi encontrado, ela já estaria morta havia cinco dias. Possivelmente, a jovem passou dois dias viva na casa usada como cativeiro, onde também teria sido dopada, torturada e abusada. E ainda: PRF faz a segunda maior apreensão de ecstasy da história da corporação no Paraná.

