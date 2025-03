Lei do Feminicídio completa uma década com aumento alarmante de casos Casos de feminicídio quase triplicaram desde a implementação da lei JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 10/03/2025 - 23h54 (Atualizado em 10/03/2025 - 23h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lei do Feminicídio completa 10 anos em meio a alta de casos em todo o país

A Lei do Feminicídio completou dez anos em meio a um aumento preocupante no número de casos no Brasil. Dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública mostram que os registros quase triplicaram na última década, atingindo cerca de 1.458 ocorrências no ano passado.

Um caso emblemático ocorreu na Baixada Fluminense, onde uma jovem de apenas 18 anos foi encontrada morta na casa do ex-namorado com sinais de agressão. O pai da jovem acredita que o crime foi premeditado, pois o suspeito se demitiu e esvaziou a residência antes de fugir. A Delegacia de Homicídios local está investigando o caso.

São Paulo lidera as estatísticas de feminicídios em 2023, seguido por Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Bahia. Especialistas alertam que a violência frequentemente começa de forma psicológica e que sua interrupção é essencial para prevenir agressões físicas e salvar vidas.

Assista em vídeo - Lei do Feminicídio completa 10 anos em meio a alta de casos em todo o país

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!