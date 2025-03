Lei que incluiu o feminicídio entre modalidades de homicídio qualificado completa 10 anos JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 09/03/2025 - 01h14 (Atualizado em 09/03/2025 - 12h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A lei que tipifica o feminicídio como homicídio qualificado completa uma década. Só no último ano, mais de 1,4 mil casos foram registrados no Brasil. Em São Paulo, um caso recente ilustra a importância das medidas protetivas: uma mulher, ameaçada pelo ex-marido, acionou a polícia que, em resposta rápida, prendeu o agressor antes que ele a alcançasse. O programa Cabine Lilás da Polícia Militar, que oferece atendimento humanizado a vítimas de violência doméstica, atendeu mais de 6 mil pessoas no último ano. São Paulo lidera com quase 100 mil pedidos de medidas protetivas recentemente.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD