Lei que proíbe celulares em escolas completa um mês JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 27/02/2025 - 22h05 (Atualizado em 28/02/2025 - 12h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A lei que proíbe o uso de celulares nas escolas completa um mês nesta quinta (27). As regras variam de acordo com cada instituição, mas, geralmente, o uso é barrado nas aulas e no intervalo e os aparelhos só podem ser acessados em momentos específicos. Muitos professores já conseguem perceber os impactos positivos no comportamento dos alunos.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD