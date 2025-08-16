Liberdade provisória para Sidney Oliveira e Mário Otávio Gomes

A Justiça de São Paulo concedeu liberdade provisória a Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, e Mário Otávio Gomes, diretor na Fast Shop. Eles foram presos durante uma operação que investiga um esquema bilionário de corrupção na Secretaria da Fazenda paulista. Segundo o Ministério Público, o esquema envolvia mais de R$ 1 bilhão em propinas para ressarcimento irregular de impostos. A liberação foi condicionada ao pagamento de uma fiança de R$ 25 milhões e ao uso de tornozeleira eletrônica para monitoramento.
