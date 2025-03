Líderes europeus saem em defesa de Zelensky; Rússia comemora a postura de Trump JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 28/02/2025 - 20h41 (Atualizado em 01/03/2025 - 01h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Após um bate-boca na Casa Branca, líderes europeus expressaram apoio ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. A porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova, criticou Zelensky, chamando suas declarações sobre apoio em 2022 de "a maior mentira". O ex-presidente russo Dmitry Medvedev endossou Donald Trump, afirmando que Kiev "está brincando com a Terceira Guerra Mundial". Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, garantiu: "Fique forte, seja bravo e corajoso. Você não está sozinho, querido presidente Zelensky". Olaf Scholz da Alemanha e Pedro Sánchez da Espanha também expressaram apoio. Em Portugal, Emmanuel Macron classificou a Rússia como agressora e defendeu ajuda à Ucrânia para uma paz duradoura. Zelensky se reunirá com líderes europeus no Reino Unido no domingo (2) para discutir a segurança da Ucrânia.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD