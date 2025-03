Lula anuncia abertura do mercado vietnamita para a carne brasileira Acordo visa fortalecer laços comerciais entre Brasil e Vietnã JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/03/2025 - 00h13 (Atualizado em 29/03/2025 - 00h13 ) twitter

O presidente Lula anunciou a abertura do mercado vietnamita para a carne bovina brasileira durante sua visita ao Vietnã. O acordo foi formalizado em uma cerimônia com a presença do presidente vietnamita Luong Cuong no Palácio Presidencial em Hanói.

Os dois líderes assinaram um plano de ação de cinco anos para fortalecer as relações bilaterais em áreas como defesa, economia, tecnologia e meio ambiente. Atualmente, o comércio entre os países aproxima-se de 8 bilhões de dólares, com o Brasil exportando mais para o Vietnã do que para algumas nações europeias.

O Brasil vê o Vietnã como uma plataforma de exportação no sudeste asiático, especialmente para carne bovina, já que o país asiático importa cerca de 300 mil toneladas anualmente. Lula também expressou interesse em negociar produtos de maior valor agregado, como jatos da Embraer.

Além disso, Lula convidou o Vietnã para participar de eventos internacionais no Brasil, incluindo o encontro do BRICS no Rio de Janeiro e a COP30 em Belém.

