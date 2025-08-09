Lula anuncia investimentos no Norte e critica parlamentares

Lula anunciou investimentos de mais de R$ 1 bilhão no Acre, com foco em obras na BR-364.
Em Rondônia, foi anunciado o primeiro hospital universitário do estado e uma ponte binacional com a Bolívia, totalizando R$ 421 milhões em investimentos.
O presidente defendeu o ministro Alexandre de Moraes e criticou parlamentares que bloquearam o Congresso Nacional.
Ele prometeu um pacote de medidas de auxílio para empresas afetadas pelo aumento tarifário e a reativação da exportação de frango para a China.
O presidente Lula esteve na região Norte para anunciar investimentos através do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Em Rio Branco, Acre, ele revelou planos para investir mais de R$ 1 bilhão no estado, com quase R$ 871 milhões destinados a obras na BR-364. Durante seu discurso, Lula defendeu o ministro Alexandre de Moraes e criticou parlamentares que bloquearam o Congresso Nacional.
Em Porto Velho, Rondônia, Lula anunciou a criação do primeiro hospital universitário do estado e a construção de uma ponte binacional entre Brasil e Bolívia. Estes projetos receberão um investimento de R$ 421 milhões. Além disso, ele afirmou que buscará retomar a exportação de frango brasileiro para a China.
Lula também garantiu que empresas afetadas pelo aumento tarifário não sofrerão prejuízos e prometeu um pacote de medidas de auxílio a ser anunciado em breve.
