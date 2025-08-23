Lula busca apoio de países amazônicos para a COP30 no Brasil Presidente brasileiro convida Donald Trump para evento climático em Belém JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/08/2025 - 23h27 (Atualizado em 22/08/2025 - 23h27 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Lula se reuniu com representantes de países amazônicos na Colômbia para discutir a COP30 em Belém.

O encontro teve a presença dos presidentes do Brasil e da Bolívia; outros países enviaram representantes.

O presidente brasileiro destacou a importância do cumprimento de acordos climáticos por países ricos e propôs a criação de um fundo para florestas tropicais.

Lula convidou Donald Trump para o evento, mas aguarda resposta; a cúpula aconteceu sob alerta devido a atentados recentes na Colômbia.

Presidente Lula defende participação de países da região amazônica na COP30, no Brasil

O presidente Lula participou de uma reunião na Colômbia com representantes de países amazônicos para discutir a COP30, que ocorrerá em Belém, no Pará. Apenas os presidentes do Brasil e da Bolívia compareceram pessoalmente, enquanto outros países enviaram representantes.

Durante o encontro em Bogotá, Lula destacou a importância dos países ricos cumprirem acordos climáticos anteriores e instou os membros da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica a darem exemplo na COP30. Ele anunciou a criação de um fundo para florestas tropicais e um centro internacional para combater o tráfico de drogas na região.

Lula também comentou sobre ter enviado uma carta ao presidente americano Donald Trump, convidando-o para o evento climático, mas ainda aguarda resposta. A cúpula ocorreu sob alerta na Colômbia devido a recentes atentados no país.

Perguntas e Respostas

Qual foi o objetivo da reunião entre Lula e representantes de países amazônicos na Colômbia?

‌



O objetivo da reunião foi discutir a COP30, que ocorrerá em Belém, no Pará, e buscar apoio dos países amazônicos para o evento.

Quais países estiveram representados na reunião e quem compareceu pessoalmente?

‌



Apenas os presidentes do Brasil e da Bolívia compareceram pessoalmente à reunião, enquanto outros países enviaram representantes.

O que Lula propôs durante o encontro em Bogotá?

‌



Lula destacou a importância de os países ricos cumprirem acordos climáticos anteriores e anunciou a criação de um fundo para florestas tropicais, além de um centro internacional para combater o tráfico de drogas na região.

Qual foi a ação específica que Lula tomou em relação ao presidente americano?

Lula enviou uma carta ao presidente americano Donald Trump, convidando-o para participar da COP30, mas ainda aguarda uma resposta.

Assista ao vídeo - Presidente Lula defende participação de países da região amazônica na COP30, no Brasil

