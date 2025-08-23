Lula busca apoio de países amazônicos para a COP30 no Brasil
Presidente brasileiro convida Donald Trump para evento climático em Belém
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
O presidente Lula participou de uma reunião na Colômbia com representantes de países amazônicos para discutir a COP30, que ocorrerá em Belém, no Pará. Apenas os presidentes do Brasil e da Bolívia compareceram pessoalmente, enquanto outros países enviaram representantes.
Durante o encontro em Bogotá, Lula destacou a importância dos países ricos cumprirem acordos climáticos anteriores e instou os membros da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica a darem exemplo na COP30. Ele anunciou a criação de um fundo para florestas tropicais e um centro internacional para combater o tráfico de drogas na região.
Lula também comentou sobre ter enviado uma carta ao presidente americano Donald Trump, convidando-o para o evento climático, mas ainda aguarda resposta. A cúpula ocorreu sob alerta na Colômbia devido a recentes atentados no país.
Perguntas e Respostas
Qual foi o objetivo da reunião entre Lula e representantes de países amazônicos na Colômbia?
O objetivo da reunião foi discutir a COP30, que ocorrerá em Belém, no Pará, e buscar apoio dos países amazônicos para o evento.
Quais países estiveram representados na reunião e quem compareceu pessoalmente?
Apenas os presidentes do Brasil e da Bolívia compareceram pessoalmente à reunião, enquanto outros países enviaram representantes.
O que Lula propôs durante o encontro em Bogotá?
Lula destacou a importância de os países ricos cumprirem acordos climáticos anteriores e anunciou a criação de um fundo para florestas tropicais, além de um centro internacional para combater o tráfico de drogas na região.
Qual foi a ação específica que Lula tomou em relação ao presidente americano?
Lula enviou uma carta ao presidente americano Donald Trump, convidando-o para participar da COP30, mas ainda aguarda uma resposta.
Assista ao vídeo - Presidente Lula defende participação de países da região amazônica na COP30, no Brasil
Veja também
Na Colômbia, presidente Lula diz que espera resposta de Donald Trump sobre convite para a COP30
JR na TV playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!