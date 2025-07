Lula comenta ‘tarifaço’ de Trump na estreia de Christina Lemos como colunista de política do Jornal da Record Em entrevista exclusiva, presidente reage à taxação de 50% sobre importações brasileiras anunciada pelo governo americano JR na TV|R7 10/07/2025 - 14h40 (Atualizado em 10/07/2025 - 15h32 ) twitter

Christina Lemos estreia como comentarista política e entrevista o Presidente Lula DIVULGAÇÃO/ RECORD

Christina Lemos estreia nesta quinta-feira (10) como colunista de política e economia do Jornal da Record com uma entrevista exclusiva com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Com mais de 30 anos de experiência em Brasília, de onde acompanhou de perto os principais momentos da história do Brasil, a jornalista irá trazer, no novo quadro, diariamente, as principais notícias desse universo, com bastidores e análises dos fatos que afetam a vida dos brasileiros, além de entrevistas com grandes personalidades.

A primeira entrevista foi gravada com Lula na manhã de hoje, no Palácio da Alvorada, e a política externa foi um dos principais temas do encontro, realizado logo após Donald Trump enviar uma carta pública anunciando uma tarifa de 50% sobre a importação, pelos Estados Unidos, de produtos brasileiros.

Na conversa, o presidente revela que vai tentar todos os meios de negociação e agir junto à Organização Mundial de Comércio contra essa taxação unilateral. Ele afirma ainda que, se não houver outra opção, poderá aplicar a Lei da Reciprocidade Econômica. O aumento do IOF também foi destaque da entrevista.

Não perca! O Jornal da Record vai ao ar às 19h55 na tela da RECORD.