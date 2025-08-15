Lula contesta Trump sobre parceria comercial Brasil-EUA
Presidente critica tarifas americanas durante evento em Pernambuco
Durante um evento em Pernambuco, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que Donald Trump mente ao dizer que o Brasil é um mau parceiro comercial dos Estados Unidos. Na ocasião, Lula inaugurou duas seções na fábrica de hemoderivados da estatal Hemobrás em Goiana. Essas instalações produzirão medicamentos de alto custo para o Sistema Único de Saúde (SUS).
Lula criticou as tarifas impostas aos produtos brasileiros, chamando-as de imprudentes. Ele salientou que Brasil e Estados Unidos mantêm uma relação diplomática amistosa há mais de dois séculos. Além disso, o presidente mencionou o envio de uma proposta ao Congresso para regulamentar as redes sociais no Brasil, abordando a proteção de crianças contra conteúdos nocivos.
O evento também marcou a entrega de quase 600 títulos de regularização de imóveis no Recife. Esta ação faz parte do Programa Imóvel da Gente, voltado para famílias de baixa renda.
O que Lula disse sobre as acusações de Trump sobre o Brasil como parceiro comercial?
Durante um evento em Pernambuco, Lula afirmou que Donald Trump mente ao dizer que o Brasil é um mau parceiro comercial dos Estados Unidos.
Quais críticas Lula fez em relação às tarifas americanas?
Lula criticou as tarifas impostas aos produtos brasileiros, chamando-as de imprudentes e ressaltou que Brasil e Estados Unidos mantêm uma relação diplomática amistosa há mais de dois séculos.
Qual proposta Lula enviou ao Congresso?
Lula mencionou o envio de uma proposta ao Congresso para regulamentar as redes sociais no Brasil, visando a proteção de crianças contra conteúdos nocivos.
O que mais aconteceu durante o evento em Pernambuco?
O evento também marcou a entrega de quase 600 títulos de regularização de imóveis no Recife, parte do Programa Imóvel da Gente, voltado para famílias de baixa renda.
