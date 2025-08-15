Logo R7.com
Lula contesta Trump sobre parceria comercial Brasil-EUA

Presidente critica tarifas americanas durante evento em Pernambuco

  • Lula defende o Brasil como parceiro comercial durante evento em Pernambuco.
  • Presidente critica tarifas americanas como imprudentes para produtos brasileiros.
  • A relação Brasil-EUA é destacada como amigável há mais de dois séculos.
  • Evento também inclui entrega de quase 600 títulos de regularização de imóveis no Recife.

 

Durante um evento em Pernambuco, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que Donald Trump mente ao dizer que o Brasil é um mau parceiro comercial dos Estados Unidos. Na ocasião, Lula inaugurou duas seções na fábrica de hemoderivados da estatal Hemobrás em Goiana. Essas instalações produzirão medicamentos de alto custo para o Sistema Único de Saúde (SUS).

Lula criticou as tarifas impostas aos produtos brasileiros, chamando-as de imprudentes. Ele salientou que Brasil e Estados Unidos mantêm uma relação diplomática amistosa há mais de dois séculos. Além disso, o presidente mencionou o envio de uma proposta ao Congresso para regulamentar as redes sociais no Brasil, abordando a proteção de crianças contra conteúdos nocivos.

O evento também marcou a entrega de quase 600 títulos de regularização de imóveis no Recife. Esta ação faz parte do Programa Imóvel da Gente, voltado para famílias de baixa renda.

O que Lula disse sobre as acusações de Trump sobre o Brasil como parceiro comercial?

Durante um evento em Pernambuco, Lula afirmou que Donald Trump mente ao dizer que o Brasil é um mau parceiro comercial dos Estados Unidos.


Quais críticas Lula fez em relação às tarifas americanas?

Lula criticou as tarifas impostas aos produtos brasileiros, chamando-as de imprudentes e ressaltou que Brasil e Estados Unidos mantêm uma relação diplomática amistosa há mais de dois séculos.

Qual proposta Lula enviou ao Congresso?

Lula mencionou o envio de uma proposta ao Congresso para regulamentar as redes sociais no Brasil, visando a proteção de crianças contra conteúdos nocivos.


O que mais aconteceu durante o evento em Pernambuco?

O evento também marcou a entrega de quase 600 títulos de regularização de imóveis no Recife, parte do Programa Imóvel da Gente, voltado para famílias de baixa renda.

Advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro negaram todas as acusações

