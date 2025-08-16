Lula critica tarifas dos EUA durante inauguração em Iracemápolis

O presidente Lula participou da inauguração de uma nova fábrica no interior de São Paulo, destacando o programa MOVER, que promove a produção de veículos menos poluentes. Durante o evento em Iracemápolis, ele respondeu às críticas do ex-presidente americano Donald Trump, que havia descrito o Brasil como um mau parceiro comercial.
A cerimônia marcou a abertura da montadora chinesa GWM, com previsão de investimento de R$ 10 bilhões e capacidade anual de até 30 mil veículos. Lula classificou a recente carga tarifária imposta pelos Estados Unidos como uma “turbulência desnecessária” nas relações bilaterais.
