Lula defende soberania nacional em meio a impasse tarifário com EUA

Durante o Prêmio MEC de Educação Brasileira, realizado nesta segunda-feira (11), o presidente Lula destacou a importância da soberania nacional em meio ao impasse com os Estados Unidos sobre tarifas impostas pelo presidente Donald Trump. Ele enfatizou a necessidade de um Brasil unido e democrático para enfrentar desafios globais.
Lula também revelou acordos firmados com todos os governadores e quase todos os prefeitos brasileiros para alfabetizar 80% das crianças até 2030. Apesar desses esforços, ele ressaltou as desigualdades persistentes no acesso à educação básica, com cerca de 2,3 milhões de crianças menores de três anos fora das creches devido à falta de vagas. O presidente associou a melhoria educacional à questão da soberania nacional, destacando sua importância para o país.
