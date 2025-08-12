Logo R7.com
Lula defende soberania nacional em meio a impasse tarifário com EUA

Presidente destaca importância da educação no Prêmio MEC

JR na TV

Durante o Prêmio MEC de Educação Brasileira, realizado nesta segunda-feira (11), o presidente Lula destacou a importância da soberania nacional em meio ao impasse com os Estados Unidos sobre tarifas impostas pelo presidente Donald Trump. Ele enfatizou a necessidade de um Brasil unido e democrático para enfrentar desafios globais.

Lula também revelou acordos firmados com todos os governadores e quase todos os prefeitos brasileiros para alfabetizar 80% das crianças até 2030. Apesar desses esforços, ele ressaltou as desigualdades persistentes no acesso à educação básica, com cerca de 2,3 milhões de crianças menores de três anos fora das creches devido à falta de vagas. O presidente associou a melhoria educacional à questão da soberania nacional, destacando sua importância para o país.

Últimas


