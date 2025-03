Lula deve receber equipe do filme ‘Ainda Estou Aqui’ no Palácio do Planalto, em Brasília (DF) JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 05/03/2025 - 17h57 (Atualizado em 06/03/2025 - 12h22 ) twitter

O presidente Lula deve receber no Palácio do Planalto, em Brasília (DF), o diretor Walter Salles e a equipe do filme ‘Ainda Estou Aqui’, que ganhou o Oscar de Melhor Filme internacional. O convite foi feito por Lula durante uma ligação ao diretor na noite da última terça-feira (4). O presidente publicou nas redes sociais trechos da conversa. Nela, Lula disse para Salles que o filme lavou a alma do povo brasileiro e ressaltou que a obra conseguiu traduzir a história da família do ex-deputado Rubens Paiva.

