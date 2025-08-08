Lula discute tarifas com Modi em busca de cooperação econômica

Lula e Modi discutem tarifas dos EUA que podem chegar a 50%.
Fortalecimento da integração entre Brasil e Índia devido a tarifas relacionadas ao petróleo da Rússia.
Ampliação do acordo Mercosul-Índia e troca de informações sobre plataformas de pagamento virtual.
Governo brasileiro planeja anunciar um plano de contingência para apoiar empresas afetadas pelas tarifas.
O presidente Lula conversou com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, sobre tarifas impostas pelos Estados Unidos que podem chegar a 50%. Durante uma ligação de cerca de uma hora, eles decidiram fortalecer a integração entre os países afetados pelas tarifas devido à compra de petróleo da Rússia.
Lula e Modi discutiram a ampliação do acordo entre Mercosul e Índia e trocaram informações sobre plataformas de pagamento virtual. Em rede social, Lula destacou a defesa do multilateralismo e mencionou que Brasil e Índia são os mais impactados pelas tarifas. Uma visita de Lula à Índia está prevista para o início do próximo ano.
O vice-presidente Geraldo Alckmin também se reuniu com representantes dos Estados Unidos para abordar medidas de apoio aos setores mais afetados pelas tarifas. O governo brasileiro deve anunciar em breve um plano de contingência para ajudar empresas com maior exportação para os Estados Unidos. Além disso, Lula se encontrou com ministras e o advogado geral da União para discutir possíveis vetos a um projeto de lei sobre licenciamento ambiental.
