Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
JR 24H

Lula discute tarifas com Modi em busca de cooperação econômica

Brasil e Índia enfrentam tarifas dos EUA e planejam ampliação do Mercosul

JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Lula e Modi discutem tarifas dos EUA que podem chegar a 50%.
  • Fortalecimento da integração entre Brasil e Índia devido a tarifas relacionadas ao petróleo da Rússia.
  • Ampliação do acordo Mercosul-Índia e troca de informações sobre plataformas de pagamento virtual.
  • Governo brasileiro planeja anunciar um plano de contingência para apoiar empresas afetadas pelas tarifas.

 

O presidente Lula conversou com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, sobre tarifas impostas pelos Estados Unidos que podem chegar a 50%. Durante uma ligação de cerca de uma hora, eles decidiram fortalecer a integração entre os países afetados pelas tarifas devido à compra de petróleo da Rússia.

Lula e Modi discutiram a ampliação do acordo entre Mercosul e Índia e trocaram informações sobre plataformas de pagamento virtual. Em rede social, Lula destacou a defesa do multilateralismo e mencionou que Brasil e Índia são os mais impactados pelas tarifas. Uma visita de Lula à Índia está prevista para o início do próximo ano.

O vice-presidente Geraldo Alckmin também se reuniu com representantes dos Estados Unidos para abordar medidas de apoio aos setores mais afetados pelas tarifas. O governo brasileiro deve anunciar em breve um plano de contingência para ajudar empresas com maior exportação para os Estados Unidos. Além disso, Lula se encontrou com ministras e o advogado geral da União para discutir possíveis vetos a um projeto de lei sobre licenciamento ambiental.

Veja também


Um avião tinha autorização para decolar, quando a torre de controle percebeu a aproximação de outra aeronave

JR na TV playlist

1/20

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.