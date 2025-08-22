Logo R7.com
Lula entrega unidades móveis para tratamento dentário em Sorocaba

Evento conta com a presença de ministros e visa atender 1,5 milhão de pessoas

O presidente Lula participou da entrega de 400 unidades móveis para tratamento dentário em Sorocaba, São Paulo. A cerimônia contou com a presença dos ministros Paulo Teixeira e Alexandre Padilha. As unidades móveis têm como objetivo atender cerca de 1,5 milhão de pessoas.

Após o evento, Lula viajou para a Colômbia para participar de um encontro da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. O governo pretende expandir o projeto para 800 unidades até o final do próximo ano.

