Lula entrega unidades móveis para tratamento dentário em Sorocaba

Lula participa de entrega de 400 unidades móveis para tratamento dentário no interior de São Paulo

O presidente Lula participou da entrega de 400 unidades móveis para tratamento dentário em Sorocaba, São Paulo. A cerimônia contou com a presença dos ministros Paulo Teixeira e Alexandre Padilha. As unidades móveis têm como objetivo atender cerca de 1,5 milhão de pessoas.

Após o evento, Lula viajou para a Colômbia para participar de um encontro da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. O governo pretende expandir o projeto para 800 unidades até o final do próximo ano.

