Lula enviará ao Congresso projeto para ampliar isenção do IR para R$ 5 mil
18/03/2025 - 00h15

Lula encaminhará ao Congresso, nesta terça (18), projeto que aumenta isenção do IR para R$ 5 mil

O presidente Lula deve enviar ao Congresso nesta terça-feira (18) um projeto de lei que amplia a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais. A proposta, promessa de campanha, conta com apoio de parlamentares tanto da base governista quanto da oposição.

A cerimônia de entrega ocorrerá no Palácio do Planalto com a presença dos presidentes da Câmara e do Senado. A expectativa é que a mudança entre em vigor no próximo ano após aprovação legislativa. Fernando Haddad, ministro da Fazenda, estima um impacto fiscal de aproximadamente R$ 27 bilhões anuais.

O governo enfrenta o desafio de aprovar a compensação financeira necessária, prevista por meio da taxação dos super-ricos. Além disso, Lula tem uma agenda internacional programada para o Japão e Vietnã no sábado (22).

