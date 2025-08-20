Logo R7.com
Lula fortalece laços com Republicanos em almoço no Alvorada

Presidente busca apoio político visando eleições e votações no Congresso

  • Lula almoçou com líderes do Partido Republicanos no Palácio da Alvorada.
  • O objetivo é fortalecer alianças políticas para as eleições de 2026 e obter apoio no Congresso.
  • Estiveram presentes importantes figuras como o presidente da Câmara e o ministro de Portos e Aeroportos.
  • O foco é garantir apoio em propostas, como a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil.

 

O presidente Lula promoveu um almoço com líderes do Partido Republicanos no Palácio da Alvorada, como parte de uma série de reuniões com partidos de centro. O objetivo é fortalecer alianças políticas para as eleições de 2026 e obter apoio em votações no Congresso Nacional.

Entre os presentes estavam o presidente da Câmara, Hugo Motta, o presidente nacional do Republicanos, deputado Marcos Pereira, e o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, articulou a reunião que contou com a presença de deputados do partido e integrantes da articulação política do governo.

O Republicanos possui atualmente 44 deputados federais e 4 senadores. A estratégia do presidente é garantir apoio em votações importantes, como a proposta de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil, ampliando o diálogo com o legislativo para assegurar maior estabilidade política.

Qual foi o objetivo do almoço promovido pelo presidente Lula com líderes do Partido Republicanos?

O objetivo do almoço foi fortalecer alianças políticas para as eleições de 2026 e obter apoio em votações no Congresso Nacional.


Quem esteve presente na reunião realizada no Palácio da Alvorada?

Estiveram presentes o presidente da Câmara, Hugo Motta, o presidente nacional do Republicanos, deputado Marcos Pereira, e o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, além de deputados do partido e integrantes da articulação política do governo.

Quantos deputados federais e senadores o Partido Republicanos possui atualmente?

O Partido Republicanos possui atualmente 44 deputados federais e 4 senadores.


Qual proposta importante o presidente Lula busca apoio para que seja aprovada no Congresso?

O presidente Lula busca apoio para a proposta de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil.

