Lula fortalece laços com Republicanos em almoço no Alvorada
Presidente busca apoio político visando eleições e votações no Congresso
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
O presidente Lula promoveu um almoço com líderes do Partido Republicanos no Palácio da Alvorada, como parte de uma série de reuniões com partidos de centro. O objetivo é fortalecer alianças políticas para as eleições de 2026 e obter apoio em votações no Congresso Nacional.
Entre os presentes estavam o presidente da Câmara, Hugo Motta, o presidente nacional do Republicanos, deputado Marcos Pereira, e o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, articulou a reunião que contou com a presença de deputados do partido e integrantes da articulação política do governo.
O Republicanos possui atualmente 44 deputados federais e 4 senadores. A estratégia do presidente é garantir apoio em votações importantes, como a proposta de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil, ampliando o diálogo com o legislativo para assegurar maior estabilidade política.
Qual foi o objetivo do almoço promovido pelo presidente Lula com líderes do Partido Republicanos?
O objetivo do almoço foi fortalecer alianças políticas para as eleições de 2026 e obter apoio em votações no Congresso Nacional.
Quem esteve presente na reunião realizada no Palácio da Alvorada?
Estiveram presentes o presidente da Câmara, Hugo Motta, o presidente nacional do Republicanos, deputado Marcos Pereira, e o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, além de deputados do partido e integrantes da articulação política do governo.
Quantos deputados federais e senadores o Partido Republicanos possui atualmente?
O Partido Republicanos possui atualmente 44 deputados federais e 4 senadores.
Qual proposta importante o presidente Lula busca apoio para que seja aprovada no Congresso?
O presidente Lula busca apoio para a proposta de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil.
