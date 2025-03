Lula inaugura barragem de Oiticica no Rio Grande do Norte Obra beneficiará dois milhões de pessoas e fortalecerá a economia local JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/03/2025 - 23h36 (Atualizado em 19/03/2025 - 23h36 ) twitter

Lula inaugura barragem no sertão do RN capaz de fornecer água para dois milhões de pessoas

O presidente Lula participou da inauguração da barragem de Oiticica em Jucurutu, no sertão do Rio Grande do Norte. Iniciada em 2013, a construção integra o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e teve um investimento de R$ 823 milhões. A barragem fornecerá água para até dois milhões de pessoas na região do Seridó.

O projeto também prevê a irrigação de uma área extensa destinada ao cultivo agrícola, impulsionando a economia agrária e industrial local. Durante a cerimônia, foi anunciada a construção da adutora do Agreste Potiguar, planejada para atender 38 cidades com um investimento de aproximadamente R$ 450 milhões. Essas iniciativas visam garantir a sustentabilidade hídrica na região.

