Lula inaugura centro de desenvolvimento para carros híbridos em MG Presidente troca provocações com Romeu Zema sobre equipes de governo 12/03/2025 - 00h10

Lula inaugura centro de desenvolvimento para carros híbridos em MG e troca farpas com Romeu Zema

O presidente Lula esteve em Minas Gerais para inaugurar um novo centro de desenvolvimento de carros híbridos no Polo Automotivo de Betim. Acompanhado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e vários ministros, Lula participou de um evento marcado por trocas de provocações com o governador Romeu Zema sobre o tamanho das equipes de governo.

A empresa Stellantis, responsável pelo centro, planeja contratar 400 engenheiros e investir R$ 30 bilhões até 2030 no desenvolvimento de veículos híbridos. Durante os discursos, Zema destacou que Minas Gerais opera com apenas 14 secretarias, enquanto Lula enfatizou a qualidade da sua equipe ministerial.

Ainda em Minas Gerais, Lula anunciou planos para uma revolução na transição energética do Brasil. Em Ouro Branco, ele visitou a Gerdau, onde comentou sobre a recente taxação de 25% sobre o aço brasileiro pelos Estados Unidos. A Gerdau planeja aumentar sua produção de bobinas com um investimento de R$ 6 bilhões, atingindo 1,1 milhão de toneladas até o final do mês.

