Lula inaugura maior hospital universitário em Fortaleza

Ao lado de ministros, Lula inaugura o maior hospital da rede estadual de Fortaleza (CE)

O presidente Lula inaugurou um novo hospital universitário no campus da Universidade Estadual do Ceará, em Fortaleza. A unidade será a maior da rede estadual, com capacidade para 832 leitos e oferecendo 40 especialidades médicas. A partir de amanhã, o hospital começará a atender pacientes. A cerimônia contou com a presença de ministros que acompanharam o presidente. Além disso, foi anunciado um investimento de R$ 200 milhões por parte do governo federal em outras unidades de saúde no estado.

