Lula sanciona nova lei ambiental com vetos significativos

Presidente Lula sancionou nova legislação de licenciamento ambiental, vetando 63 artigos.
Medida provisória permite licença especial imediata para projetos estratégicos, como exploração de petróleo na Foz do Amazonas.
Vetos incluem autodeclaração para atividades poluidoras e dispensa de análise do cadastro ambiental rural.
Proteção da Mata Atlântica foi assegurada, evitando o corte de florestas nativas; texto volta ao Congresso para possível reversão dos vetos.
O presidente Lula sancionou uma nova legislação sobre licenciamento ambiental, vetando 63 artigos do texto original. Ele também assinou uma medida provisória que permite a aplicação imediata de uma licença especial para projetos estratégicos.
A licença especial foi proposta pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e estava programada para entrar em vigor após 180 dias. No entanto, sua implementação foi antecipada para promover a exploração de petróleo na Foz do Amazonas. O governo planeja enviar um projeto de lei alternativo ao Congresso visando substituir os dispositivos vetados.
Entre os vetos estão a autodeclaração para atividades de médio potencial poluidor e a dispensa de análise do cadastro ambiental rural. A proteção da Mata Atlântica também foi assegurada, impedindo o corte de florestas nativas. O texto agora retorna ao Congresso, que pode optar por reverter os vetos presidenciais.
