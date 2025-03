Lula viaja a Montevidéu para acompanhar posse do novo presidente do Uruguai JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 28/02/2025 - 21h59 (Atualizado em 01/03/2025 - 12h17 ) twitter

O presidente Lula está em Montevidéu para acompanhar a posse do novo presidente do Uruguai, Yamandu Órsi. Acompanhado pelos ministros Paulo Teixeira e Luciana Santos e pela presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, Lula participa de um jantar na residência do embaixador brasileiro com os presidentes da Colômbia, Gustavo Petro, e do Chile, Gabriel Boric, além de Yamandú Orsi. Além da posse, a agenda inclui discussões sobre a integração regional e o relacionamento com os Estados Unidos. Antes de retornar ao Brasil após a cerimônia, Lula se reunirá com o ex-presidente uruguaio, Pepe Mujica, e o presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier.

