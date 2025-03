Lula visita fábrica da Toyota em Sorocaba após arremetida do avião Pouso foi afetado por ventos fortes; investimentos bilionários foram anunciados JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/03/2025 - 00h38 (Atualizado em 19/03/2025 - 00h38 ) twitter

O presidente Lula esteve em Sorocaba, São Paulo, para visitar a fábrica da Toyota. Durante a chegada, o avião presidencial precisou arremeter devido a ventos fortes, mas pousou com segurança minutos depois. Acompanhado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e pelos ministros Fernando Haddad e Luiz Marinho, Lula conheceu as instalações da montadora, que está expandindo suas operações no Brasil.

A Toyota anunciou planos de investir R$ 11,5 bilhões no país até 2030, incluindo a construção de uma nova unidade para a produção de veículos híbridos flex. Durante o evento, os ministros destacaram medidas do governo, como a proposta de crédito consignado para trabalhadores do setor privado, visando reduzir as taxas de juros para os beneficiários.

