Maduro convoca população venezuelana para alistamento nacional Convocação responde a supostas ameaças imperialistas no Caribe JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/08/2025 - 23h31 (Atualizado em 22/08/2025 - 23h31 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Maduro convocou alistamento geral da população para plano de soberania nacional.

A medida é uma resposta a supostas ameaças imperialistas no Caribe.

Presença militar dos EUA na região é critica pelo governo venezuelano.

Desigualdade no poder bélico entre EUA e Venezuela é evidente, com dificuldades financeiras para as forças armadas venezuelanas.

Presidente da Venezuela Nicolás Maduro convoca alistamento para toda a população

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou um alistamento geral para toda a população. A medida inclui reservistas, homens e mulheres interessados em integrar o plano de soberania nacional contra as alegadas ameaças imperialistas.

Recentemente, um esquadrão militar americano foi redirecionado do Caribe devido a um furacão. Mesmo assim, os Estados Unidos mantêm sua presença militar na região sob a justificativa de combater o narcotráfico. Para os EUA, Maduro é acusado de chefiar o tráfico de drogas na Venezuela.

Durante uma reunião de líderes latino-americanos, Gustavo Petro, presidente da Colômbia, criticou o uso do narcotráfico como pretexto para intervenções militares sem mencionar diretamente os Estados Unidos. Apesar das tensões militares crescentes, a diferença no poderio bélico entre EUA e Venezuela é significativa. Enquanto os americanos possuem tecnologia avançada de defesa e ataque, as forças armadas venezuelanas enfrentam problemas financeiros que afetam sua manutenção e treinamento desde a era Hugo Chávez.

Perguntas e Respostas

Qual foi a recente medida anunciada pelo presidente da Venezuela, Nicolás Maduro?

‌



Nicolás Maduro anunciou um alistamento geral para toda a população, incluindo reservistas, homens e mulheres interessados em integrar o plano de soberania nacional.

Qual é a justificativa para a presença militar dos Estados Unidos na região do Caribe?

‌



Os Estados Unidos mantêm sua presença militar na região sob a justificativa de combater o narcotráfico, embora Maduro seja acusado de chefiar o tráfico de drogas na Venezuela.

O que disse Gustavo Petro durante a reunião de líderes latino-americanos sobre interventores militares?

‌



Gustavo Petro, presidente da Colômbia, criticou o uso do narcotráfico como pretexto para intervenções militares, sem mencionar diretamente os Estados Unidos.

Como se compara o poderio bélico entre os EUA e a Venezuela?

A diferença no poderio bélico entre os EUA e a Venezuela é significativa, com os americanos possuindo tecnologia avançada de defesa e ataque, enquanto as forças armadas venezuelanas enfrentam problemas financeiros que impactam sua manutenção e treinamento.

Assista ao vídeo - Presidente da Venezuela Nicolás Maduro convoca alistamento para toda a população

