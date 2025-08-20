Maduro mobiliza milicianos em resposta à pressão dos Estados Unidos
Presidente venezuelano reage a ameaças com apoio militar interno
O presidente venezuelano Nicolás Maduro anunciou a mobilização de mais de 4 milhões de milicianos em resposta às ações dos Estados Unidos. A declaração foi feita em um evento oficial transmitido pelo governo, onde Maduro destacou a preparação contra o que chamou de ameaça imperialista. As milícias foram formadas em 2007 durante o governo de Hugo Chávez e são compostas por trabalhadores treinados e armados que operam especialmente nas periferias.
Atualmente vinculadas às forças armadas, essas milícias têm a função de identificar e denunciar cidadãos críticos ao governo. A medida ocorre após os Estados Unidos aumentarem para US$ 50 milhões a recompensa por informações que levem à captura de Maduro. Essa quantia pode incentivar delações por parte de pessoas próximas ao presidente venezuelano.
A situação intensificou-se com a afirmação da porta-voz da Casa Branca, Caroline Levitt, que declarou que Maduro não possui legitimidade como presidente e enfrenta acusações nos EUA por envolvimento com tráfico de drogas. Além disso, navios de guerra americanos foram enviados para a costa venezuelana como parte do plano dos Estados Unidos para combater cartéis de drogas na região.
