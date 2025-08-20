Maduro mobiliza milicianos em resposta à pressão dos Estados Unidos Presidente venezuelano reage a ameaças com apoio militar interno JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/08/2025 - 22h41 (Atualizado em 19/08/2025 - 22h41 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Maduro mobiliza mais de quatro milhões de milicianos em resposta à pressão dos EUA.

Milícias, formadas em 2007, são compostas por trabalhadores treinados e armados nas periferias.

Recompensa de 50 milhões de dólares oferecida pelos EUA para informações sobre Maduro.

Navios de guerra americanos foram enviados para a costa venezuelana em ação contra cartéis de drogas.

O presidente venezuelano Nicolás Maduro anunciou a mobilização de mais de 4 milhões de milicianos em resposta às ações dos Estados Unidos. A declaração foi feita em um evento oficial transmitido pelo governo, onde Maduro destacou a preparação contra o que chamou de ameaça imperialista. As milícias foram formadas em 2007 durante o governo de Hugo Chávez e são compostas por trabalhadores treinados e armados que operam especialmente nas periferias.

Atualmente vinculadas às forças armadas, essas milícias têm a função de identificar e denunciar cidadãos críticos ao governo. A medida ocorre após os Estados Unidos aumentarem para US$ 50 milhões a recompensa por informações que levem à captura de Maduro. Essa quantia pode incentivar delações por parte de pessoas próximas ao presidente venezuelano.

A situação intensificou-se com a afirmação da porta-voz da Casa Branca, Caroline Levitt, que declarou que Maduro não possui legitimidade como presidente e enfrenta acusações nos EUA por envolvimento com tráfico de drogas. Além disso, navios de guerra americanos foram enviados para a costa venezuelana como parte do plano dos Estados Unidos para combater cartéis de drogas na região.

Qual foi a reação do presidente venezuelano Nicolás Maduro às ações dos Estados Unidos?

Nicolás Maduro anunciou a mobilização de mais de quatro milhões de milicianos em resposta às ações dos Estados Unidos, descrevendo a situação como uma ameaça imperialista.

O que são as milícias mobilizadas por Maduro e qual é a sua função?

As milícias foram formadas em 2007 durante o governo de Hugo Chávez e são compostas por trabalhadores treinados e armados. Atualmente, estão vinculadas às forças armadas e têm a função de identificar e denunciar cidadãos críticos ao governo.

O que motivou o aumento da recompensa dos Estados Unidos por informações sobre Maduro?

Os Estados Unidos aumentaram a recompensa para US$ 50 milhões por informações que levem à captura de Maduro, o que pode incentivar delações de pessoas próximas ao presidente venezuelano.

Como os Estados Unidos estão se posicionando em relação a Maduro?

A porta-voz da Casa Branca, Caroline Levitt, afirmou que Maduro não possui legitimidade como presidente e enfrenta acusações nos EUA por envolvimento com tráfico de drogas. Além disso, navios de guerra americanos foram enviados para a costa venezuelana como parte de um plano para combater cartéis de drogas na região.

