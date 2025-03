Maicol Sales dos Santos confessa assassinato de Vitória; polícia diz que ele agiu por vingança JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 18/03/2025 - 21h52 (Atualizado em 19/03/2025 - 01h05 ) twitter

Maicol Sales dos Santos confessou o assassinato de Vitória Regina de Souza, de 17 anos, no mês passado em Cajamar, na Grande São Paulo. Para os investigadores, ele agiu sozinho, tinha uma obsessão pela adolescente e cometeu o crime por vingança. A família da vítima acredita que o suspeito agiu com a ajuda de terceiros. Na casa e no carro dele, os peritos encontraram vestígios de sangue e fios de cabelo. Uma pá e uma enxada, do padrasto dele, foram encontradas perto do local onde o corpo foi abandonado. A obsessão que Maicol tinha por Vitória foi apontada como a motivação do crime.

